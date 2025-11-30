إعلان

سر اللون الوردي.. أنغام بإطلالة ناعمة في "ليلة عمر"

كتب : نرمين ضيف الله

07:35 م 30/11/2025
شاركت أنغام واحدة من أرقى إطلالاتها خلال حفلها الأخير في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر" في الكويت، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".


واعتمدت أنغام فستانا طويلا بقصة عمودية انسيابية عززت حضورها على المسرح، مع التطريزات اللامعة الرقيقة التي تتمايل مع حركة الإضاءة.


أما الكاب المنسدل من الأكتاف حتى الأرض، فأضفى على الإطلالة هالة ملكية، وزينت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار Galibinli luxury.


واعتمدت مكياج بدرجات النيود يناسب الإطلالة ويبرز ملامح وجهها.


دلالات اللون الوردي


وفق موقع Vogue فإن اللون الوردي يعطي إيحاء بالقوة الهادئة، ويعكس شخصية واثقة لا تحتاج إلى ألوان صارخة لتؤكد حضورها.

