"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. حكاية جملة كتبتها انتصار السيسي على فستانها

كتب : أميرة حلمي

06:45 م 03/11/2025 تعديل في 04/11/2025
    السيدة انتصار السيسي (3)_1
    السيدة انتصار السيسي (2)
    السيدة انتصار السيسي (2)_1
    السيدة انتصار السيسي (1)
    فستان السيدة انتصار السيسي (2)
    فستان السيدة انتصار السيسي (3)
    السيدة انتصار السيسي (3)
    فستان السيدة انتصار السيسي (1)

“ينحني الزمن أمام مجد مصر”، لم تكن مجرد عبارة شعرية، بل كانت رسالة خالدة حملها فستان السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

الفستان الذي خطف الأنظار بتصميمه الملكي الأنيق من إبداع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، جاء محمّلًا بتفاصيل دقيقة تعبّر عن روح مصر القديمة، حيث نُقشت الجملة الشهيرة بالتطريز اليدوي باللغة الهيروغليفية، في لمسة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.

السيدة انتصار السيسي

اختارت مرمر حليم اللون الأسود الملكي ليكون خلفية تبرز بريق الرموز الذهبية، فيما جاء التصميم متناسقًا مع أجواء الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم منذ سنوات — افتتاح صرح يخلّد عبقرية المصري القديم ويمثل أحد أهم الإنجازات الثقافية في القرن الحديث.

السيدة انتصار السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي

ينحني الزمن أمام مجد مصر السيدة انتصار السيسي انتصار السيسي المتحف المصري الكبير مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم

