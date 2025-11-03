6 صور ساحرة.. إطلالة جذابة لـ ملكة جمال العالم 2025

ما دلالة المكتوب على فستان "آية" ابنة الرئيس السيسي خلال افتتاح المتحف

ظهرت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال بفستان طويل باللون الأسود يتناسب مع قوامها ورشاقتها، تميز بأنه مزينا بأزرار باللون الفضي من الأمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والأنيقة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى وأسورة.