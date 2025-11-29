"جاذبية اللون البرجندي".. أحلام تتألق بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة أحلام بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أحلام فستانا طويلا باللون البرجندي بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر والأكتاف، وبقصة محددة عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا تربيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وعدة خواتم.

اللون البرجندي من الألوان الراقية التي تمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، ويبرز البشرة بشكل طبيعي، كما أنه يضيف شعورا بالثقة بالنفس، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات، كما فعلت المطربة أحلام، وفقا لموقع "octet".