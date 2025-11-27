جلباب صعيدي يخطف الأنظار في افتتاح أسبوع الموضة بمصر

خطف أحد المشاركين في حفل افتتاح أسبوع الموضة في مصر أنظار الحاضرين، وهو يرتدي جلبابا صعيديا طويلا وفضفاضا، يعرف عند أهل الصعيد بـ"الجلبية البلدي".

الزي جاء باللون الأسود أو الكحلي الداكن، مزينا بنمط من الخطوط العمودية الرفيعة والمتكررة باللون الفضي، ما منح الرجل إطلالة تجمع بين الطابع التقليدي والفخامة المعاصرة.

أسبوع الموضة في مصر

ويعد هذا الحدث النسخة الثانية من أسبوع الموضة في مصر، والمقرر إقامته من 28 إلى 30 نوفمبر.

ويجمع أبرز المصممين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الحرفيين، في منصة تهدف إلى إبراز الإبداع المصري والهوية الثقافية والفنية في عالم الموضة.

وافتتح أسبوع الموضة مساء اليوم بمنزل السفير الإيطالي بالقاهرة بعروض حصرية لأفضل المصممين المصريين.

ويختتم أسبوع الموضة يوم السبت بعروض Runway يقدمها المصممون، مع فرصة للزوار شراء القطع المعروضة مباشرة، ليشكل الحدث منصة لدمج التراث المصري مع أحدث صيحات الموضة العالمية.