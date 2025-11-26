نجوى كرم بإطلالة كاجوال أنيقة.. إليك تفاصيل اللوك

بقصة حورية البحر.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة نجوى كرم بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية توب بقصة الكب باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون مصنوعا من الجلد باللون الأسود.

اختارت وضع مكياجا ترابيا، بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعدة أساور.

تفاصيل الإطلالة

الإطلالة من تنسيق المصمم اللبناني سيدريك حداد.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل هيلدا.

وتسريحة الشعر بواسطة المصفف شانت تافيتيان.

الحذاء من الماركة الشهيرة "سان لوران".

المجوهرات من تصميم "لاتولييه نوبر".