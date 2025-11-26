كالأميرات.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

لفتت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، بإطلالة ساحرة كالأميرات، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة واسعة ومنفوشة من الأسفل.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.

كما اختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

دائما ما تجذب ملكة جمال لبنان السابقة الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الأنيقة والجذابة، والتي تتنوع بين الفساتين الطويلة أو القصيرة، أو إطلالات كاجوال تناسب الحياة اليومية.