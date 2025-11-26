"جمعت بين الأناقة والجاذبية".. هاندا أرتشيل تتألق بالأبيض

كالأميرات.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

ظهرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هاندا مرتدية فستان قصير باللون الأبيض مزين بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر، وبقصة انسيابية على الجسم.

ونسقت مع الفستان قفازات يد باللون الأبيض.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق.

وفقا لموقع "makeyourimage"، ارتداء الفستان الأبيض يمنحك إطلالة أنيقة، ويعكس شعورا بالهدوء، كما يضيف إشراقة طبيعية للبشرة ويبرز ملامح الوجه بطريقة جذابة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد اللون الأبيض على إبراز التفاصيل والتطريزات في التصميم.