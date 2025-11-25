إعلان

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان "ضيافة"

كتب : شيماء مرسي

08:36 م 25/11/2025
خطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم الجذابة والمتنوعة خلال حضورهم مهرجان "ضيافة" في دورته التاسعة في مرسى بوليفار بـ دبي.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان ضيافة 2025.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

غادة عبد الرازق

ارتدت الفنانة غادة عبد الرازق فستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ونسقت معه قفازات بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان جريء، حيث ارتدت فستان بقصة "الكب" باللون الوردي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

آسر ياسين

ظهر الفنان آسر ياسين ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

أحمد حلمي

ارتدى الفنان أحمد حلمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

أسما إبراهيم

اختارت الإعلامية أسما إبراهيم الظهور بتوب بقصة "الكب" باللون الأسود ونسقت معه بنطلون وحقيبة وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

