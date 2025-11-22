أيقونات الجمال.. إطلالات الفنانات في حفل جوائز "Fashion Trust Arabia"

تألقت النجمات بإطلالات ساحرة وأنيقة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات في حفل جوائز "Fashion Trust Arabia":

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بفستان ذهبي طويل من توقيع زهير مراد، تميز بتطريزات لامعة وأكمام طويلة شفافة أضفت لمسة من الرقي.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا بانسيابية، فيما أكملت أناقتها بارتداء مجوهرات فاخرة من كارتييه مكونة من أقراط طويلة و خاتم أنيق.

هند صبري

أما هند صبري، اختارت فستانا أسود من الجلد اللامع بقصة انسيابية من دار فالنتينو، بتنسيق الاستايلست ياسمين قناوى.

اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، ونسقت إطلالتها مع كلاتش وحذاء باللون نفسه، وزينت إطلالتها بمجوهرات لافتة من YEPREM و Alfardan Jewellery.

هدى المفتي

تألقت الفنانة هدى المفتي بفستان "كب" منفوش من الأسفل، واختارت مكياجا بسيطا وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت معه عقدا وحلقا لإطلالة راقية وبسيطة.

رزان جمال

لفتت الفنانة رزان جمال الأنظار بفستان أسود طويل مزود بأكمام منفوشة وقصة واسعة من الأسفل، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ يبرز ملامحها.

وزينت إطلالتها بعقد وخاتم وأقراط من دار كارتييه، ما أضفى لمسة كلاسيكية جذابة.

جورجينا رودريجيز

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا بإطلالة جريئة كعادتها، بفستان أسود طويل ضيق يبرز قوامها، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع اللوك حذاء أسود.

بلقيس

وخطفت المطربة بلقيس الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع مطرز بالكامل، يحمل توقيع زهير مراد وبتنسيق الاستايلست سيدريك حداد.

تميز الفستان بقصة ضيقة عند الخصر ومنسدلة من الأسفل، وجاء مكياجها ناعم وشعرها منسدلا بواسطة المصفف كينزو. وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات بارزة من Messika.