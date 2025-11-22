إعلان

روبي بفستان جريء.. ما سر اختيارها اللون الأسود؟

كتبت- أسماء مرسي:

05:35 م 22/11/2025
    • روبي بفستان أسود قصير بقصة الكب وتطريز لامع
    اختارت روبي تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين
    اعتمدت روبي مكياجا ناعما
    إطلالة جريئة لـ روبي على إنستجرام
تألقت المطربة روبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت روبي فستانا قصيرا باللون الأسود بقصة الكب، وشفافا من الأسفل من خامة التل، كما تميز بأنه مزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وأسورة.

وفقا لموقع "greylongg"، ارتداء الفستان الأسود يمنحك إطلالة أنيقة وكلاسيكية، كما أنه يجمع بين الرُقي والبساطة، بالإضافة إلى أنه يناسب جميع ألوان البشرة ويمنح شكل الجسم مظهرا متناسقا ويُبرز تفاصيل الإكسسوارات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يخفي عيوب الجسم، ويمنح مرتديه شعورا بالثقة والجاذبية.

