إطلالة متناغمة.. مي عز الدين وزوجها يلفتان الأنظار بتناسق ألوان أنيق

في مشهدٍ يعكس انسجامًا لافتًا وحضورًا راقيًا، لفتت الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور الأنظار بتنسيقهما المميز في المظهر الخارجي، إذ اختارا الظهور بإطلالتين باللون الأبيض ضمن فعاليات أحد عروض الأزياء.

جاء اختيار اللون ليمنح ظهورهما طابعًا احتفاليًا يعكس أجواء بداية حياتهما الزوجية، حيث بدت مي كعروس متألقة بفستانها الأبيض الناعم، فيما ظهر أحمد تيمور ببدلة بيضاء أنيقة تكمل إطلالتها في تناغم بصري جذاب.

هذا التنسيق أضفى على لحظة دخولهما لمسة من الفخامة والرومانسية التي جعلتهم محط الأنظار، ضمن تفاعل الحضور.

وصف الإطلالات

إطلالة مي عز الدين

تألقت الفنانة مي بفستان أبيض أنيق يجمع بين البساطة والرقي، بقماش انسيابي ناعم يمنح حضورًا هادئًا وراقياً.

تميز الجزء العلوي بتطريزات ودانتيل رقيق أضفى لمسة أنثوية كلاسيكية، بينما جاءت قصة الفستان مستقيمة وطويلة.

واعتمدت مي تسريحة شعر منسدل طبيعي عزز من نعومة الإطلالة وفخامتها.

إطلالة أحمد تيمور

ظهر أحمد تيمور ببدلة رسمية باللون الأبيض، تنسجم ياقتها السوداء وربطة العنق السوداء مع طابع السهرة الراقي.

وجاءت البدلة كلاسيكية أنيقة تعكس حضورًا كبيرًا، خاصة في اللقطة التي ظهر فيها ممسكًا بيد زوجته، ما أظهر انسجامًا واضحًا بينهما خلال مرورهم على السجادة الحمراء.