أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر إنستجرام عدة صور في أحدث ظهور لها.

وصف اللوك:

وارتدت فستاناً أسود ضيقاً بقصّة بسيطة وراقية تُبرز القوام.

خامة الفستان ناعمة، ذو أكمام طويلة، مما يمنح الإطلالة طابعاً كلاسيكياً أنثوياً.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل بتموّجات ناعمة تضيف حجماً وأناقة، مع مكياج متقن يركّز على العيون المحددة والرموش الكثيفة.

واختارت أحمر شفاه بلون نيود وردي يمنح لمسة ناعمة.

تحمل ياسمين أيضًا حقيبة فاخرة لامعة بتصميم جلد تمساح، وتُمسك أيضاً بمعطف أسود من المخمل أو الفرو، ما يعزز الطابع الفخم للإطلالة.