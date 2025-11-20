إعلان

في أحدث ظهور لها- كيف نسقت ياسمين صبري اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:12 م 20/11/2025
    إطلالة ياسمين صبري
    ياسمين صبري باللون الأسود الفاخر
    ياسمين صبري تحمل شنطة فاخرة
    ياسمين صبري باللون الأسود الفاخر
    ياسمين صبري تحمل شنطة فاخرة
    إطلالة ياسمين صبري
    ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر إنستجرام عدة صور في أحدث ظهور لها.

وصف اللوك:

وارتدت فستاناً أسود ضيقاً بقصّة بسيطة وراقية تُبرز القوام.

خامة الفستان ناعمة، ذو أكمام طويلة، مما يمنح الإطلالة طابعاً كلاسيكياً أنثوياً.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل بتموّجات ناعمة تضيف حجماً وأناقة، مع مكياج متقن يركّز على العيون المحددة والرموش الكثيفة.

واختارت أحمر شفاه بلون نيود وردي يمنح لمسة ناعمة.

تحمل ياسمين أيضًا حقيبة فاخرة لامعة بتصميم جلد تمساح، وتُمسك أيضاً بمعطف أسود من المخمل أو الفرو، ما يعزز الطابع الفخم للإطلالة.

الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري على إنستجرام إطلالة ياسمين صبري ياسمين صبري بإطلالة راقية

