"طبيعية وناعمة".. كيف نسقت نانسي عجرم إطلالتها في أحدث ظهور

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام

وصف الإطلالة

ارتدت نانسي عجرم تيشرت أبيض نص كم، بسيط وكلاسيكي، يعطي لمسة هادئة وعصرية.

ونسقت نانسي أسفل التيشيرت بنطلون جينز ثلجي طويل، مناسب للإطلالة اليومية ويضيف شعور بالراحة مع لمسة شبابية.

التيشرت: أبيض نص كم، بسيط وكلاسيكي، يعطي لمسة هادئة وعصرية.

البنطلون: جينز ثلجي طويل، مناسب للإطلالة اليومية ويضيف شعور بالراحة مع لمسة شبابية.

واختارت نانسي أن تترك الشعر انسيابي، يضيف نعومة ورقة للإطلالة بالكامل.

ومن حيث الوضعية ظهور نانسي بشكل مريح على مرجيحة، يعطي إحساس بالاسترخاء والطبيعية في الصور.

ووفق صحف عالمية خاصة بالموضة مثل "Vogue" فإن الصورة الانطباع العام يعكس أن نانسي تجلس على المرجيحة بوضعية مسترخية.

والتيشرت الأبيض والبنطلون الجينز الثلجي يعطيان لمسة شبابية يومية.

فالإطلالة تعكس أسلوب نانسي اليومي العصري مع إحساس بالراحة والاسترخاء.