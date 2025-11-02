فستان قصير.. داليا البحيري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

ظهرت الفنانة داليا البحيري، بإطلالة راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وصف الإطلالة

ارتدت داليا فستان أسود بكرانيش ونقاط بيضاء تعطي شعورًا بالأنوثة الخفيفة والحركة.

ومن الناحية الجمالية اختارت داليا مع مكياج بدرجات النيود الناعمة التي تتناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها المموج منسدل على الكتفين بتسريحة ناعمة تناسب أجواء النهار.

والنمط المنقط يضفي لمسة مرحة وغير رسمية.

وجودها وسط الطبيعة يضيف بعدًا طبيعيًا وهادئًا، ويجعل الإطلالة أكثر حيوية وارتباطًا بالبيئة.