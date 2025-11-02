نادية الجندي تتألق خلال فعاليات مهرجان وهران.. هكذا اختارت اللوك؟

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها، خلال حضور فعاليات مهرجان وهران بالجزائر، إطلالة مختلفة ومتنوعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

وظهرت نادية مرتدية بدلة باللون الأخضر الفاتح مع ربطة عنق تدمج العديد من الألوان، ونسقت معها حذاء باللون الأسود ونظارة شمسية.

وتركت شعرها الأشقر ينسدل ناعمًا على كتفها مما أضاف لمسة من الجرأة والرقي.

ووفق صحيفة "فوج" العالمية فإن الإطلالة التي اختارتها نادية الجندي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والستايل العصري الجريء.

وتؤكد أن الأناقة ليست محصورة في الفساتين فقط، بل يمكن التعبير عنها أيضًا من خلال خطوط حادة وبدلة تعكس شخصية قوية وملفتة.