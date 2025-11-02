نرمين الفقي تتألق بإطلالة ساحرة في الأهرامات.. هكذا نسقت اللوك؟

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

تألقت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت نرمين مرتدية تيشرت أسود وبنطلون أخضر جينس من وحي بناطيل الجيش المصري، ونسقت معه كاب بنفس اللون، خلال زيارتها للأهرمات المصرية.

واعتمدت مكياجا هاديء الألوان الروز، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

وزينت إطلالتها بارتداء كاب ونظارة شمس سوداء بسيطة، وعدة أساور.

واختارت حذاء أسود رياضي يناسب الإطلالة.

واختيار نرمين الفقي الكاب (القبعة) والبنطلون عليهم النقشة العسكرية تدل على حبها للجيش المصري والحضارة المصرية.

واختيار نرمين الفقي لهذا اللوك يدل على المظهر الجريء والرياضي، وغالبًا ما يرتبط بالمغامرات أو الرحلات الخارجية مثل زيارة الصحراء أو المواقع الأثرية.