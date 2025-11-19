إعلان

جمالها لافت.. شيرين بيوتي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

06:27 م 19/11/2025
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت البلوجر السورية شيرين عمارة، المعروفة باسم "شيرين بيوتي" الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت شيرين مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة واسعة ومزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش أنيق باللون الأبيض.

ودائما ما تعتاد شيرين على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال المميزة.

البلوجر السورية شيرين عمارة شيرين بيوتي شيرين عمارة على إنستجرام إطلالة شيرين عمارة

