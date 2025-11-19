روجينا بإطلالة جريئة.. ما تفاصيل اللوك؟

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

تألقت الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت روجينا مرتدية فستان طويل باللون الموف، تميز بأنه بقصة "الكب"، بتصميم ضيق على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت "روجينا" أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين بشكل عفوي يتناسب مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط ماسية.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، وتنسيق الاستايلست "إيلي خليل".

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل سفانا يوسف.

تسريحة الشعر بواسطة صالون سيما البلوشي للتجميل.