جاذبية اللون الأخضر.. هنادي مهنا بفستان أنيق في مهرجان القاهرة السينمائي
كتبت- شيماء مرسي
عرض 2 صورة
عرض 2 صورة
ظهرت الفنانة هنادي مهنا على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.
وأطلت هنادي بفستان طويل مصنوع من الحرير بصيحة الكم الواحد باللون الأخضر يناسب قوامها ولون بشرتها.
واعتمدت مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات اللون الوردي الفاتح.
واختارت أن تترك شعرها خصلات شعرها الريفي منسدلا على كتفيها.
وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وأقراط طويلة.