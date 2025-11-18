إعلان

جاذبية اللون الأخضر.. هنادي مهنا بفستان أنيق في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

10:03 م 18/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هنادي مهنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة هنادي مهنا على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وأطلت هنادي بفستان طويل مصنوع من الحرير بصيحة الكم الواحد باللون الأخضر يناسب قوامها ولون بشرتها.

واعتمدت مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات اللون الوردي الفاتح.

واختارت أن تترك شعرها خصلات شعرها الريفي منسدلا على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وأقراط طويلة.

هنادي مهنا مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة