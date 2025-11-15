خطفت الأنظار.. ليلى علوي بفستان جذاب في رابع أيام مهرجان القاهرة
كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة ليلى علوي على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.
وظهرت ليلى مرتدية فستان طويل باللون البيبي بلو بقصة واسعة من أسفل.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من عقد، وحلق، عدة أساور، خاتم.