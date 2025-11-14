20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

"معمول بإحترافية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان القاهرة

في حفل الافتتاح لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل إطلالات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2025، وفقا لمصممة الأزياء محمد الشريف وإيلي حنا عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ميرهان حسين

أشاد مصمم الأزياء اللبناني إيلي حنا بإطلالة الفنانة ميرهان حسين قائلا: "تصميم الفستان جيد ومناسب لجسمها، كما أن اللون مناسب لبشرتها، لذا فإن التنسيق بشكل عام موفق.

درة

قال حنا: "فستان درة يعتبر من أفضل الإطلالات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف: "تصميم الفستان مناسب لجسمها ولون بشرتها، كما أن القفازات أضفت على الإطلالة مظهرا أنيقا وجذابا، وأيضا الشعر والمكياج والمجوهرات كانوا موفقين".

هبة مجدي

كشف مصمم الأزياء المصري محمد الشريف إن إطلالة الفنانة هبة مجدي مناسبة للسجادة الحمراء وأيضا لجسمها وقوامها، وبشكل عام التنسيق موفق.

ميس حمدان

أوضح الشريف أن فستان الفنانة ميس حمدان موفق للغاية ومناسب لها، وبالإضافة إلى المكياج والشعر.

رشا مهدي

علق الشريف قائلا: "ظهرت الفنانة رشا مهدى بلوك بسيط ولكنه كان مناسب لجسمها وبشرتها وأيضا للسجادة الحمراء، والتنسيق العام للفستان موفق جدا".

سلمى أبو ضيف

أوضح الشريف: "فستان الفنانة سلمى أبو ضيف شيك جدا وكلاسيك، كما أن اختيار المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات موفقين جدا".