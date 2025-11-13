سلمى أبو ضيف تتألق في "القاهرة السينمائي" بفستان محتشم.. سعره 280 ألف

في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خطفت الفنانة ياسمينا العبد الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة في آن واحد.

اختارت ياسمينا فستاناً باللون المارون، بتصميم جسد محكم (“كب” – cape) وإضافة إكستنشن عند الكتف مع فتحة ساق عالية، ما أضفى على إطلالتها لمسة امرأة قوية وواثقة.

الفستان من تصميم مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، وعُرض بسعر 12 700 ريال سعودي. أي الفستان يعادل 159 893 جنيه تقريباً.

إطلالة ياسمينا جمعت بين اللون القوي والقصّة العصرية، والتصميم المحلي الراقي.