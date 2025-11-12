سلمى أبو ضيف تتألق في "القاهرة السينمائي" بفستان محتشم.. سعره 280 ألف

أطل الفنان محمد ثروت بإطلالة سوداء بالكامل، على السجادة الحمراء خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

ارتدى ثروت بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أسود وبليزر مزين بتطريزات باللون الأحمر اللامع على أطراف الياقة والأكمام، ما أضفى لمسة مرحة وغير تقليدية على اللوك.



نسق الإطلالة مع قبعة بيج صغيرة ونظارة شمسية داكنة أضافت طابعًا من الكوميديا المعتادة في شخصيته، كما ارتدى حذاءً أسود لامعًا لإكمال المظهر الأنيق.

إطلالة زوجته

أما زوجته، فلفتت الأنظار بفستان أوف شولدر طويل باللون الأسود الشفاف مع تطريزات زهرية بارزة باللون الأحمر.

الفستان تميز بقصة واسعة من الأسفل تضيف حركة وأناقة على السجادة الحمراء.

و أكملت الإطلالة بـ حقيبة كلاتش ذهبية لامعة ومجوهرات بسيطة مع تسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة ولون شعر أشقر دافئ.

واختارت مكياج ناعم باللون الأحمر المتناسق مع تفاصيل الفستان.