إعلان

ببدلة لامعة.. هاني البحيري يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق

07:49 م 12/11/2025
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألق مصمم الأزياء المصري، هاني البحيري، بإطلالة جذابة خلال حضوره افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

ارتدى هاني بدلة باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة، ونسق أسفلها قميص أبيض، ورابطة عنق سوداء.


وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.


وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

هاني البحيري صمم الأزياء المصري مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت