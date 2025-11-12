ببدلة لامعة.. هاني البحيري يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

تألق مصمم الأزياء المصري، هاني البحيري، بإطلالة جذابة خلال حضوره افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

ارتدى هاني بدلة باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة، ونسق أسفلها قميص أبيض، ورابطة عنق سوداء.



وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.



وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.