فستان ومكياج فرعوني.. لبلبة تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة لبلبة، بإطلالة جذابة وأنيقة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت لبلبة مرتدية فستان طويل بنقشة "فرعونية" ومزين بتطريزات لامعة بالكامل أضفت عليه لمسة من الجاذبية.



واعتمدت مكياجا فرعونيا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه.



وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.