ملكة جمال العالم 2025 تتألق باللون الأسود في أحدث إطلالتها

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 10/11/2025
تألقت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال بفستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، وتميز بأنه مزود بإكستنشن طويل من الخلف بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور.

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025 تتألق باللون الأسود أحدث إطلالتها

