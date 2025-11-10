توجت المغربية يسرا أبو حمدة بلقب ملكة جمال القارات العربية لعام 2025، خلال حفل رائع، وسط منافسة قوية شاركت فيها متسابقات من عدة دول عربية.

إطلالة ساحرة تخطف الأنظار

خلال الحفل، خطفت يسرا الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة "الكب" وتطريزات لامعة، مع تصميم انسيابي أبرز جمال قوامها.

وأكملت إطلالتها بمكياج قوي، أبرز أحمر الشفاه الأحمر الناري ورسمات العيون، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

من هي يسرا بو حمدة؟

يسرا أبو حمدة، عارضة أزياء مغربية، تُوجت أيضا بلقب ملكة جمال العالم العربي في أوروبا، وملكة جمال العرب لعام 2026 على مستوى العالم.

وتشتهر يسرا بإطلالاتها المتنوعة بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال الأنيقة.

كما تشارك مع متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أحدث صورها وأخبارها، ويصل عدد متابعيها إلى 11.9 ألف شخص.

ألقاب المتسابقات

جمع الحفل النهائي متسابقين من عدة دول ووزع عدة ألقاب، حيث حصلت سكينة بوزيدي المقيمة في الولايات المتحدة على المركز الثاني، وأميرة عبادي عن قارة آسيا، كما تم منح ألقاب فخرية أخرى، منها "سفيرة الجمال العربي" لفريدة شيمي و"أفضل عارضة أزياء في العالم" لزينب بن مرزوق، وفقا لموقع "mwnlifestyle".

عرض ختامي مميز

وشهدت الدورة مشاركة قوية لشخصيات مغربية بارزة، من بينها شروق شلوتي، الفائزة السابقة بمسابقة ملكة جمال العالم، التي شاركت في تقديم أجزاء من البرنامج وظهرت على المسرح، بالإضافة إلى المذيع زكريا فحام.

مسابقات "ملكة جمال العرب" منصة تجمع بين عروض الأزياء والفعاليات الثقافية، مع تقديم مقابلات ومبادرات خيرية.

وشهدت نسخة "القارات" لهذا العام عرضا ختاميا مميزا، ورفع الأعلام الوطنية وتنظيم جلسات تصوير احترافية.

يمثل تتويج يسرا إضافة مهمة للمغرب في مجال الموضة والجمال، ومن المتوقع أن يشهد عامها الجديد مشاركات في الفعاليات الخيرية، والإعلانات، والعروض الإعلامية.

