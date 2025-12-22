إعلان

5 صور ومعلومات عن إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

01:01 م 22/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    دينا فؤاد (2)
  • عرض 6 صورة
    دينا فؤاد (5)
  • عرض 6 صورة
    دينا فؤاد (6)
  • عرض 6 صورة
    دينا فؤاد (3)
  • عرض 6 صورة
    دينا فؤاد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا بـ بليزر باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون بنفس اللون وتوب باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وركزت على رسمة عينيها باللون البني، بواسطة "makeupgygyawed".

واختارت دينا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر محمد عبد الله.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم، من تصميم "DODO WITH LOVE".

دينا فؤاد إطلالة دينا فؤاد بليزر دينا فؤاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة