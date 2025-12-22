5 صور ومعلومات عن إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور
كتب : شيماء مرسي
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
أطلت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت دينا بـ بليزر باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون بنفس اللون وتوب باللون الأبيض.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وركزت على رسمة عينيها باللون البني، بواسطة "makeupgygyawed".
واختارت دينا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر محمد عبد الله.
وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم، من تصميم "DODO WITH LOVE".