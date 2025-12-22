إنجي المقدم بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

"الأسود يليق بها".. هكذا نسقت هنا شيحة إطلالتها في ختام مهرجان قرطاج

5 صور ومعلومات عن إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت إنجي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزود بإكستنشن من قماش الحرير بنفس اللون، من تصميم مصممة الأزياء سحر عزب و ميساء عزب والعلامة التجارية "moonmainsofficial".

واعتمدت إنجي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست نهال خليل.

وتركت نسرين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة صالون الصغير ومصفف الشعر مينا سعيد.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة وخاتم، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".