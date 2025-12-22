إعلان

إنجي المقدم بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:30 م 22/12/2025
أطلت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت إنجي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزود بإكستنشن من قماش الحرير بنفس اللون، من تصميم مصممة الأزياء سحر عزب و ميساء عزب والعلامة التجارية "moonmainsofficial".

واعتمدت إنجي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست نهال خليل.

وتركت نسرين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة صالون الصغير ومصفف الشعر مينا سعيد.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة وخاتم، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

إنجي المقدم اطلالة إنجي المقدم فستان إنجي المقدم

