ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ندى بجمبسوت باللون الأزرق ونسقت معه حزام جلد باللون الهافان عند منطقة الخصر وحذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

تحرص ملكة جمال لبنان السابقة دائما على الظهور بإطلالات مميزة تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتنوع إطلالتها ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة والإطلالات الكاجوال.