إعلان

نسرين طافش بفستان جذاب.. إليك تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

12:52 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 3 صورة
    نسرين طافش (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت نسرين فستان طويل باللون الأبيض يتميز بياقة عالية، كما أنه ضيق عند منطقة الخصر، مما أبرز قوامها ورشاقتها، من تصميم "moonmainso".

واعتمدت نسرين مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة الميكب أرتيست نور قاضي.

وتركت نسرين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر أنس كويفاتي.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم، من تصميم "DODO WITH LOVE".

نسرين طافش إنستجرام نور قاضي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة