نسرين طافش بفستان جذاب.. إليك تفاصيل اللوك

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت نسرين فستان طويل باللون الأبيض يتميز بياقة عالية، كما أنه ضيق عند منطقة الخصر، مما أبرز قوامها ورشاقتها، من تصميم "moonmainso".

واعتمدت نسرين مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة الميكب أرتيست نور قاضي.

وتركت نسرين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر أنس كويفاتي.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم، من تصميم "DODO WITH LOVE".