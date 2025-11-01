بصيحة الظهر المكشوف.. ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت ملكة جمال لبنان 2025، بيرلا حرب، الأنظار بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بيرلا مرتدية فستان طويل شفاف، بصيحة الظهر المكشوف، تميز بأنه مزيج من اللونين الأبيض والوردي، من خامة الدانتيل والتل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.