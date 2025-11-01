"جاذبية اللون الأسود".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة رنا رئيس

ظهرت الفنانة رنا رئيس، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت رنا مرتدية فستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، ومصنوعا من خامة الدانتيل من أسفل.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت رنا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وعدة خواتم.

تفاصيل الإطلالة:

تسريحة الشعر بواسطة "صالون الصغير".

المكياج من العلامة التجارية "M·A·C Cosmetics Middle East"، وهي ماركة تجميل كندية تأسست في تورونتو عام 1984.

المجوهرات من تصميم دار "جلامور" للمجوهرات الفاخرة، وهي علامة مصرية تأسست عام 1988 ومتخصصة في قطع الذهب والألماس والأحجار الكريمة.