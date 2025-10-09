تارا عماد بإطلالة كلاسيكية.. سر اختيار اللون

بعد وفاة مؤثر الموضة البرازيلي.. تعرف على جراحة "عيون الثعلب" ومخاطرها

شاركت الفنانة تارا عماد مجموعة من الصور لها عبر حسابها على إنستجرام.

اختارت فستان أسود، قصته “طويت نص كوم” (أي أن الجزء الأمامي من الفستان مُطوٍ أو مكرَّم جزئيًا).

مع امتداد خلفي طويل أو “اكستنشن من الخلف” يضفي حركة درامية وأناقة.

اختارت مكياج ناعم وطبيعي جدًا يتناسب مع الأجواء والإطلالة.

سر اختيار اللون

اللون الأسود: الأسود دائمًا خيار كلاسيكي وقوي، يمنح الوقار والجرأة في الوقت نفسه.

تسريحة الشعر: اختارت أن تسرّح شعرها على شكل ذيل حصان ما يعطي مظهرًا مرتبًا، عصريًا، ويبرز ملامح الوجه لأن الشعر يُسحب للخلف.