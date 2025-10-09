إعلان

تارا عماد بإطلالة كلاسيكية.. سر اختيار اللون

كتب : نرمين ضيف الله

07:35 م 09/10/2025
    الفنانة تارا عماد
شاركت الفنانة تارا عماد مجموعة من الصور لها عبر حسابها على إنستجرام.

اختارت فستان أسود، قصته “طويت نص كوم” (أي أن الجزء الأمامي من الفستان مُطوٍ أو مكرَّم جزئيًا).

مع امتداد خلفي طويل أو “اكستنشن من الخلف” يضفي حركة درامية وأناقة.

اختارت مكياج ناعم وطبيعي جدًا يتناسب مع الأجواء والإطلالة.

سر اختيار اللون

اللون الأسود: الأسود دائمًا خيار كلاسيكي وقوي، يمنح الوقار والجرأة في الوقت نفسه.

تسريحة الشعر: اختارت أن تسرّح شعرها على شكل ذيل حصان ما يعطي مظهرًا مرتبًا، عصريًا، ويبرز ملامح الوجه لأن الشعر يُسحب للخلف.

