في التاسع من أكتوبر تحتفل عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بعيد ميلادها الـ29، وهي لا تزال تتربع على عرش الموضة والجمال كأحد أكثر الوجوه تأثيراً في صناعة الأزياء العالمية.



لكن وراء الصور البراقة والعروض الضخمة، تخفي بيلا حياة مليئة بالتحديات والنجاحات، بدءاً من طفولتها على مزرعة خيول، مروراً بمرضها المزمن، وحتى دورها كناشطة تدافع عن القضايا الإنسانية، ولا سيما القضية الفلسطينية.

في هذا التقرير، يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف استايل"، 15 حقيقة تلقي الضوء على مسيرة بيلا حديد المتنوعة، الشخصية والمهنية، كما رصدتها صحف ومجلات عالمية مثل "Vogue" و "Time"، و"Vanity Fair".

16 معلومة قد لا تعرفها عن بيلا حديد



1- من مواليد 9 أكتوبر 1996.

2- تعرف باسم إيزابيلا خير حديد.

3- ولدت في واشنطن العاصمة وترعرعت في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.



4- والدها محمد حديد فلسطيني، ووالدتها يولاندا هاديد هولندية الأصل.



5- لديها أخ وأخت يعملان أيضاً في مجال الأزياء جيجي وأنور.

6- تربت في بيت مسلم، وتربطها هويتها الدينية ارتباطًا مهمًا، وهي تفخر بأصولها الإسلامية والفلسطينية.

7- منذ طفولتها وهي تمارس الفروسية؛ بدأت في عمر 3 سنوات، واستمرت حتى نحو سن الخامسة عشرة.

8- كانت تطمح أن تتنافس في أولمبياد، لكن مرض لايم المزمن عرقل هذا الحلم.



9- التحقت بمدرسة Parsons للدراسة في مجال التصوير، لكنها تركتها لاحقًا للتركيز على مسيرتها في عرض الأزياء بعد أن لاقت نجاحًا سريعًا في هذا المجال.



10- بداية العمل في الأزياء عندما كانت في السادسة عشرة، بأعمال تجارية.

11- سرعان ما ارتقت لتصبح ممشية لعلامات كبرى مثل Tom Ford وغيرها.

12- ظهرت على غلاف عدد كبير من مجلات الموضة العالمية، وتُعد واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم حاليًا.

13- في 2016 تم اختيارها "موديل العام" من جهات عدة، وقد واصلت تحقيق إنجازات مهنية عالية ضمن هذه الصناعة.

14- تم تشخيصها بمرض لايم منذ فترة مراهقتها، وهو ما تسبب بتحديات صحية مثل التعب، ألم المفاصل، الضباب الدماغي، وغيرها.

15- النشاط الاجتماعي والقضايا الإنسانية

كانت من بين المتبرعين الكبار لدعم فلسطين، حيث شاركت مع أختها جيجي في التبرع بمبلغ مليون دولار لمنظمات الإغاثة الفلسطينيّة.



16- تحدثت بصراحة عن تأثيراتها النفسية نتيجة مرضها، وأهمية الحديث عن الصحة النفسية، كما شاركت جمهورها بصورها وتجربتها الشخصية للشفاء.