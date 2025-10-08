أسيل عمران بفستان جذاب.. ما سر اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة أسيل عمران بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أسيل مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأسود والرصاصي بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "Printingprogress "، ارتداء فستان مزين بتطريزات يضيف لمسة أنيقة للإطلالة، كما أنه يضفي إحساسا بالفخامة والرقي.

بالإضافة إلى يمكن تنسيقه مع مجوهرات بسيطة كما فعلت الفنانة أسيل عمران.