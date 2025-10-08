إعلان

أسيل عمران بفستان جذاب.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

05:30 م 08/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الفنانة أسيل عمران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة أسيل عمران بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أسيل مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأسود والرصاصي بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "Printingprogress "، ارتداء فستان مزين بتطريزات يضيف لمسة أنيقة للإطلالة، كما أنه يضفي إحساسا بالفخامة والرقي.

بالإضافة إلى يمكن تنسيقه مع مجوهرات بسيطة كما فعلت الفنانة أسيل عمران.

الفنانة أسيل عمران إطلالة أسيل عمران أسيل عمران بفستان جذاب أسيل عمران على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا