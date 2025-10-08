جمالها رهيب.. 15 صورة لـ أجمل إطلالات ملكة جمال لبنان 2025

حصلت بيرلا حرب على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2025، وذلك خلال حفل أقيم مساء في العاصمة بيروت باستديوهات إيزول في زوق مصبح.

واستطاعت بيرلا أن تخطف أنظار لجنة التحكيم بجمالها وإطلالتها الجذابة وأسلوبها المميز.

وأطلت بيرلا بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات لامعة بصيحة الظهر المكشوف، واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود، مع تسريحة شعر

منسدلة على الأكتاف.

وفي هذا السياق، نرصد لكم في هذا التقرير أجمل إطلالات ملكة جمال لبنان لعام 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان جينز

ظهرت بيرلا بفستان قصير مصنوع من الجينز بقصة "الكب"، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أحمر

ارتدت بيرلا فستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب وشفاف من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جمبسوت أسود

أطلت بيرلا بجمبسوت باللون الأسود "كت" ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية بنفس اللون.

فستان باللون الأبيض

تألقت بيرلا بفستان طويل باللون الأبيض "كت" وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأبيض وحذاء باللون البني.

فستان أخضر

ظهرت بيرلا في إطلالة أخرى بفستان طويل "كت" باللون الأخضر الفاتح، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.