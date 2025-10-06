إعلان

مي عمر بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:38 م 06/10/2025

الفنانة مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأبيض يعد خيارا مميزا ومثاليا حيث يضفي لمسة من الجاذبية والأناقة على الإطلالة.

وأطلت مي بفستان قصير باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها جاكيت وحذاء وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت حنان إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

الفنانة مي عمر

الفنانة مي عمر إطلالتها بلوك جريء. إطلالة جريئة بلوك جريء

