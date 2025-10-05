جمالها لافت.. 7 صور ساحرة لإطلالة ملكة جمال لبنان السابقة
كتب : أسماء مرسي
عرض 7 صورة
عرض 7 صورة
عرض 7 صورة
عرض 7 صورة
عرض 7 صورة
عرض 7 صورة
عرض 7 صورة
خطفت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت ياسمينا مرتدية فستان طويل باللون النبيتي بصيحة "الكب" ومزينا بتطريزات لامعة وبقصة ضيقة على الجسم.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها.
واختارت ياسمينا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي.
وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.
ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان السابقة الأنظار بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة وذات القصات الجريئة واللامعة.
