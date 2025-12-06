ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت 6-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

