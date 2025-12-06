شرطة جنوب إفريقيا: مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار بفندق

وكالات

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، أن مسلحين اقتحموا فندقًا في العاصمة بريتوريا وأطلقوا النار، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي: "يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص"، مشيرة إلى أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وذكرت ماثي، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب العاصمة بريتوريا، بينما مات آخر في المستشفى، مضيفة "حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا في حوالي الساعة السادسة".

وفي التفاصيل، اقتحم 3 مسلحين الفندق حوالي الساعة 02:30 صباحًا (بتوقيت جرينتش) وأطلقوا النار بشكل عشوائي على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق.

ولم تعرف الشرطة بعد دوافع إطلاق النار، كما لم تلق القبض على أي مشتبه به.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا، البلد الذي يعاني من جريمة متجذّرة وانتشار الأسلحة غير القانونية.