نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل ملكة جمال لبنان
كتبت- أسماء مرسي:
أطلت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة خلال مشاركتها في إحياء حفل مسابقة ملكة جمال لبنان 2025، وذلك ظهر في مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
أطلت نانسي مرتدية فستان طويل باللون الأزرق الفاتح، يتميز بأنه بقصة الكب ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة.
واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.
وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وأسورة، وخاتم.
تفاصيل الإطلالة:
المكياج من تنفيذ خبير التجميل فادي كتايا.
وتسريحة الشعر بواسطة المصفف رينزي زغيب.
والمجوهرات من العلامة التجارية الفاخرة "تيفاني آند كو".