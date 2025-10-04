إعلان

جاذبية اللون الأحمر.. منى زكي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

07:30 ص 04/10/2025
    الفنانة منى زكي
    الفنانة منى زكي
    الفنانة منى زكي

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة منى زكي، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مني مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وأسورة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، وتنسيق الاستايلست ريم سامي شقير.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل أوليفيا يعقوب.

وتسريحة الشعر بواسطة المصفف رافي فازع.

الحقيبة من الماركة الشهيرة "جوديث ليبر".

والمجوهرات من العلامة التجارية الفاخرة "سارتورو جنيف".

