بفستان جريء.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة جميلة عوض

كتب : أسماء مرسي

07:52 م 29/10/2025
تألقت الفنانة جميلة عوض، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت جميلة مرتدية فستان طويل باللون "البيبي بلو" بصيحة الظهر المكشوف، تميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية بسيطة مكونة من قلادة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصممة الأزياء مرام حلمي، وتنسيق الاستايلست ياسمين قناوى.

تسريحة الشعر بواسطة المصفف محمد إبراهيم.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل دانا خضر.

المجوهرات من تصميم "بيت المجوهرات الماسية".

إنستجرام جميلة عوض إطلالة جميلة عوض جميلة عوض

