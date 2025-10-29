إعلان

أسيل عمران تتألق بفستان ساحر.. إليك تفاصيل الإطلالة

كتب : أسماء مرسي

06:10 م 29/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة أسيل عمران (3)
  • عرض 3 صورة
    الفنانة أسيل عمران (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة أسيل عمران، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسيل مرتدية فستان طويل باللون الموف الداكن من خامة المخمل بقصة الكب، بتصميم ضيق وانسيابي على الجسم،

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من العلامة التجارية "charbelkaramcouture".

تسريحة الشعر من تنفيذ المصفف اللبناني قصي.

والمكياج بواسطة خبيرة التجميل اللبنانية أوليفيا يعقوب.

الفنانة أسيل عمران إطلالة أسيل عمران أسيل عمران على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس