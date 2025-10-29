أسيل عمران تتألق بفستان ساحر.. إليك تفاصيل الإطلالة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة أسيل عمران، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسيل مرتدية فستان طويل باللون الموف الداكن من خامة المخمل بقصة الكب، بتصميم ضيق وانسيابي على الجسم،

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من العلامة التجارية "charbelkaramcouture".

تسريحة الشعر من تنفيذ المصفف اللبناني قصي.

والمكياج بواسطة خبيرة التجميل اللبنانية أوليفيا يعقوب.