خطفت الأنظار.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة ملك أحمد زاهر

"فستان جريء".. 6 صور ومعلومات عن إطلالة رانيا منصور

الأسود يليق بها.. كيف نسقت وفاء عامر إطلالتها؟

إعادة الألبوم

تابعنا على



ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ملك مرتدية بدلة باللون الأزرق الداكن من خامة "الدنيم"،

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

البدلة من توقيع العلامة التجارية "kamzi denim"، وهي متخصصة في صناعة ملابس من الدنيم الجينز

المكياج بواسطة خبيرة التجميل سلمى شريف.

وتسريحة الشعر من تنفيذ المصفف أحمد منير.