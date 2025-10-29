إعلان

خطفت الأنظار.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة ملك أحمد زاهر

كتب : أسماء مرسي

05:00 م 29/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (8)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (5)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (4)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (3)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (2)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (7)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك أحمد زاهر (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ملك مرتدية بدلة باللون الأزرق الداكن من خامة "الدنيم"،

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:
البدلة من توقيع العلامة التجارية "kamzi denim"، وهي متخصصة في صناعة ملابس من الدنيم الجينز

المكياج بواسطة خبيرة التجميل سلمى شريف.

وتسريحة الشعر من تنفيذ المصفف أحمد منير.

الفنانة ملك أحمد زاهر، خطفت الأنظار إطلالة مميزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس