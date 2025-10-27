إعلان

داليا البحيري تخطف الأنظار بلوك ساحر.. سر الإطلالة

كتب : شيماء مرسي

07:57 م 27/10/2025
    داليا البحيري (4)
    داليا البحيري (5)
    داليا البحيري (6)
    داليا البحيري (7)
    داليا البحيري (3)
    داليا البحيري (2)

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت داليا بفستان طويل باللون الذهبي مزينا بتطريزات من الأعلى، من تصميم "temraza".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست أحمد اسماعيل.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.

داليا البحيري إطلالة جذابة إنستجرام

