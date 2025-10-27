إعلان

"سحر اللون الأخضر".. هنادي مهنا بإطلالة ساحرة

كتب : شيماء مرسي

06:20 م 27/10/2025
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (1)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (3)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (8)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (7)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (6)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (5)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (4)
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة (2)

أطلت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت هنادي فستان طويل بقصة الكب باللون الأخضر اللامع، من تصميم "rafikzakibridal".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست ضحى مختار.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصففة الشعر مالك سامي.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

هنادي مهنا إطلالة جذابة إطلالة ساحرة إنستجرام

