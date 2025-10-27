"سحر اللون الأخضر".. هنادي مهنا بإطلالة ساحرة

معلومات وصور عن إطلالة ندى موسى.. ما سر اللوك؟

أطلت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت هنادي فستان طويل بقصة الكب باللون الأخضر اللامع، من تصميم "rafikzakibridal".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست ضحى مختار.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصففة الشعر مالك سامي.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".