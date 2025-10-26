إعلان

نانسي عجرم تتألق بفستان جريء.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : مصراوي

08:15 م 26/10/2025
    نانسي عجرم
    نانسي عجرم
    نانسي عجرم

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نانسي بفستان طويل باللون الأسود اللامع بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

